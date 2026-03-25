経済同友会の山口明夫代表幹事は２５日の定例記者会見で、イラン情勢の悪化による原油の供給懸念について、「この状況が長期化した場合、最重要な産業に優先的に（原油を）届けるなどの対応策を検討する必要があるかもしれない」との見方を示した。山口氏はホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油から精製するナフサの供給懸念に関し、「物価への影響が徐々に出てきている」と指摘。調達先の多様化に加えて「（原油の）利用を少し