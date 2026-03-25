千葉・松戸市で、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を所持した疑いで、18歳の男が逮捕されました。18歳の男は2025年、松戸市内の自宅で、指定薬物「エトミデート」を含む電子たばこの液体約4.3グラムを所持した疑いが持たれています。「エトミデート」は、過剰摂取すると手足が激しくけいれんすることなどから「ゾンビたばこ」とも呼ばれ、指定薬物に指定されています。男が保護者と一緒に松戸署に出頭してきた