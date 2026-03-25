スシローでは、2026年3月25日から4月5日までの期間、「本鮪中とろ」を110円〜、「デカえび」と「大切りいか」を120円〜販売。また、同日から"煎り酒"でひと手間加えた商品も登場しています。脂とろける中とろがお得に味わえる鮪の王様とされる"本鮪"の中とろを110円〜と、とってもお得な価格に。また、お寿司の定番ネタの"えび"と"いか"は通常より大きなサイズになり、120円〜の価格で登場しています。・本鮪中とろ中とろならでは