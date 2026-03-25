ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。売り出し期間は、2026年3月25日から29日まで。今週は春のトレンドアイテムやデイリーユースにも適したスポーツウェアが豊富です。"快適さ"も"トレンド"も両得の春のトレンドアイテム取り入れるだけで旬のムードをまとえる春服が勢揃いです。動きやすさも体型カバーも両立する「デニムワイドパンツ」（2420円）は、今季も引き続きトレンド継続