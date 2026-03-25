去年5月、秋田市新屋で発生した風車の羽根の落下事故を受けて事業者は発電設備の撤去作業を進めています。きょうは風力発電の心臓部にあたる機械室、ナセルが取り外されました。撤去作業は5月まで続く見込みです。風車の羽根が取り外された状態から、今月2日に始まった最終の撤去作業。25日は風の力を電気に変える機械室、ナセルを取り外す作業が行われました。作業は午前8時半ごろに始まり、大型のクレーンを使っておよそ7