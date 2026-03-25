【第20話】 3月21日 公開 □第20話を読む（C）まるよのかもめ／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は3月21日、まるよのかもめ氏によるマンガ「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」第20話をヤングアニマルWebにて公開した。 第20話では、同僚たちと一緒に倉橋先輩の家で宅飲みをする。家のテーブルを囲む楽しい雰囲気にワクワクするもちづきさん。ハイテンションで倉橋に料理を教え、その後