コロナ禍の県の旅行支援制度をめぐり、助成金をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われている女の裁判です。秋田地方裁判所は女に懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは、鹿角市で営業していた宿泊施設「五の宮のゆ」の運営会社東日本観光の元従業員、根本智恵被告57歳です。起訴状などによりますと、根本被告は当時社長だった女ら2人と共謀し、うその申請をして、コロナ禍の県や市の旅行支援制度の助