県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり181円10銭で、史上最高値となった前の週から10円近く下がりました。政府が石油元売り各社へ補助金の支給を再開したためで、来週も価格は下がる見通しです。23日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり181円10銭で、史上最高値となった前の週から9円70銭下がりました。8週ぶりの値下がりです。こちらは先月以降の県内のレギュ