3月22日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで『EASL FINALS MACAU 2026』の決勝戦が行われ、宇都宮ブレックスが90－81で桃園パウイアンパイロッツに勝利し、同大会初優勝を飾った。 今シーズン先発に定着し著しい成長を見せる高島紳司は、EASLファイナルの舞台でも躍動しチームの勝利に貢献する活躍を見せた。試合後にメディアのインタビューに応え「まず（EASL優勝は）1