縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」にて、剛力彩芽主演ドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』が、3月27日より配信される。 （関連：【写真あり】ドラマ『夫に抱かれながら、不倫します』で主演する剛力彩芽） 本作は、一城咲ルイによる同名漫画が原作。自分を捨てた家族に復讐すべく、久我徹と結婚した主人公・紗奈と、夫・眞樹の歪んだ執着や義母の圧力から逃げるように紗奈の夫・徹と不倫関係になる美和