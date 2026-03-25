ミラノ・コルティナ五輪の金メダリストで岡山市出身の木村葵来選手に岡山市民スポーツ栄誉賞が贈られました。 【写真を見る】岡山市出身の金メダリスト木村葵来選手に岡山市民スポーツ栄誉賞4年後の冬季五輪に向けて意欲 岡山市役所を訪れた木村葵来選手を多くの職員や大森市長が出迎えました。木村選手は、先月の冬季五輪スノーボード男子ビッグエアで日本人初の金メダルを獲得しました。岡山市出身