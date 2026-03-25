香川県は、自家用車を運転中、信号無視をして人身事故を起こした57歳の男性職員を戒告の懲戒処分としました。 【写真を見る】信号無視をして人身事故を起こした香川県の男性職員（57）に戒告の懲戒処分→当時15歳の男子高校生の左手首を骨折させる過失運転傷害の罪で罰金100万円の刑事処分を受ける 「県民の皆さまに深くお詫び申し上げます」 処分を受けたのは、香川県庁の政策部に勤務する課長補佐級の男性職員です。県により