ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画として、音楽特番「最強バズりソング歌謡祭」の放送が決定した。 （関連：【画像あり】番組を盛り上げる出演アーティストたち） 「30時間限界突破フェス」は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送される特別番組。「最強バズりソング歌謡祭」はその締めくくりとして開催される企画で、SNSやストリ&#