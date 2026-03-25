日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円１３～１５銭と前日に比べ６４銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円５５～５９銭と同５８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５９７～９８ドルと同０．００１０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS