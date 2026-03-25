ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングが展開する「ダヴ（Dove）」は3月23日より、「ダヴビューティーモイスチャー泡ボディウォッシュトワイライトブーケ」を発売します。■デリケートゾーンのケアもできる処方！同商品は、夕暮れ時の風に吹かれたブーケをイメージした香りでの展開。ティーローズやレモンの香りからホワイトフラワー、ムスクなど重厚感のある香りまで複数の香りを調合し、華やかさと上品さが両立