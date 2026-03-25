カバヤ食品は3月24日、親子で一緒に季節感を楽しめるグミ「かき氷グミ」「すいかグミ」を、春夏期限定で全国発売します。■親が子どもに選びたくなるグミにリニューアル！「かき氷グミ」「すいかグミ」は、夏の風物詩である「かき氷」と「すいか」を2層のグミで表現した、根強い人気を誇る同社のロングセラー製品。「お店で見ると、そろそろ夏か……と思い始める」「『かき氷グミ』と『すいかグミ』を食べて夏を感じている」といっ