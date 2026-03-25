TPSは3月20日、秋田県秋田市に麻辣湯専門店「福恩麻辣湯（フーエンマーラータン）」をニューオープンしました。現在、全国100店舗体制へ向けて急成長を遂げている「福恩麻辣湯」が、ついに秋田エリアへ初進出。本格的な薬膳スープと、自分だけのオリジナルの一杯を楽しめる新しい食体験を、秋田のユーザーに届けます。■選べる具材は数十種類！「世界に一つだけの一杯」をつくる楽しさ福恩麻辣湯の醍醐味は、店内にずらりと並んだ