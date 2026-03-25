ハックは4月より、「フローズンオーロラタンブラー」と「ストロータンブラーアクアジュエル」を順次発売します。■オーロラやジュエリーのような輝きでドリンクタイムを演出両商品は、光の反射による輝きでドリンクタイムを演出するタンブラーです。機能性にもこだわり、結露が出にくい2重構造を取り入れているほかストローも付いています。「フローズンオーロラタンブラー（ブルー／パープル）」は、光の反射でキラキラ輝くオーロ