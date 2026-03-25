ソウルの光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演に際して、ネット上で脅迫文を投稿した50代の男が拘束送致された。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”日本人女性の衝撃蛮行3月25日、警察によると、ソウル道峰（トボン）警察署は公衆脅迫の疑いがある50代の男を拘束送致した。男は今月19日、SNS上で公開された「BTS光化門公演の交通規制情報」という投稿に対し、「ペットボトルにガソリンを入れて投げ込んでやる」といった脅