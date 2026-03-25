オンラインカウンセリングサービス「Kimochi」を運営するrementalはこのほど、20代〜50代以上の男女429名を対象に「ストレス対処行動に関する意識調査」を実施しました。その結果、ストレスが溜まると行きたくなる場所として最も多かったのは「一人になれる場所」（44.5%）で、2位「自宅・自分の部屋」（40.3%）を上回りました。また、「どこにも行きたくない」が21.2%で3位となり、ストレス下で無気力状態に陥る人も少なくないこ