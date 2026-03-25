大正二年（1913年）創業の梅やは3月19日、同日にグランドオープンする「BASEGATE横浜関内」内に、「鳥料理梅やスタジアム横バル街店」をオープンしました。長年にわたり鶏肉を扱ってきた専門店としての知識と経験を活かし、焼き鳥やからあげ、希少部位など、鶏の魅力を存分に味わえる料理を提供。同社にとって居酒屋業態は、2002年以来約24年ぶりの挑戦となります。■鶏肉専門店として培った目利きと技術梅やは浅草で創業し、195