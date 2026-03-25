&TEAM（エンティーム）の公式SNSが更新。K（ケイ）とTAKI（タキ）の“美ビジュアル”とキュートな魅力が際立つダンスチャレンジ動画が公開された。 【動画】 &TEAM KとTAKIが美ビジュで踊るキュートさ全開ダンス／&TEAMメンバーからのエール／ほのぼの！過去の“ケイタキ”動画（3本） ■“親子”ケミ、&TEAM KとTAKIのかわらしさに“悶絶” ふたりが踊るのは、IZ*ONEの元メンバ