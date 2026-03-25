【その他の画像・動画等を元記事で観る】 先日、『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場し、B’zの稲葉浩志をゲストボーカルに迎えた「Action (VS. 稲葉浩志)」を披露、その圧巻のパフォーマンスで大きな注目を集めた東京スカパラダイスオーケストラが『THE FIRST TAKE』に登場。 3月25日22時に「Paradise Has No Border」の一発撮りパフォーマンス映像が同チャンネルにてプ