「褒め方」って奥が深い！！！っていう漫画です！【漫画】本編を読む人は誰でも、褒められればうれしくなるし、モチベーションも上がるもの。けれど、専門学校の講師が頑張る学生を褒めたら「褒めないでもらっていいですか？」と予想外の答えが返ってきて……。「褒め方」の奥深さを振り返った絵日記漫画に「すげえ褒めたい」「そういうのもあるのか」と、X(旧Twitter)上で3.7万件を超える「いいね」が集まっている。反響を呼んだ