日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万7934枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 27934( 26212) ABNクリアリン証券 18945( 18400) バークレイズ証券 14811( 13709) J