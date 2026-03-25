JT(日本たばこ産業)は、加熱式たばこ用「Ploom」(プルーム)の専用たばこスティックブランド「EVO」(エボ)から、新たなたばこスティック「エボ・サクラ・レギュラー」を2026年4月6日(月)より全国のコンビニエンスストアやたばこ販売店等で発売する。【画像】展示会場には数量限定カラー「プルーム・オーラ・フューシャフレア」の巨大オブジェも数量限定カラー「フューシャフレア」のデバイスと「エボ・サクラ・レギュラー」を手にす