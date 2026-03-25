2026年3月23日、中国の経済メディア・財聯社は、中国の電気自動車（EV）メーカーの小鵬汽車（XPeng）が完全自動運転の商業化の実現を早めるため、研究開発や運用などを含む一連の業務を調整する自動運転タクシー（ロボタクシー）事業部を設立したことを伝えた。記事によると、自動運転タクシー事業部は小鵬汽車社内の独立部門として設立され、袁婷婷（ユエン・ティンティン）氏が事業部の責任者に就任し、製品チームと