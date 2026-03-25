中国民用航空局がこのほど発表したデータによりますと、2026年の旧正月帰省やUターンのための特別輸送態勢「春運」期間中、全国の民用航空が輸送した旅客数は延べ9439万人で、2025年の同時期より4．6％増加し、過去最高を更新したということです。その中で、中国の航空総人口が25年の時点で5億人を超え、世界一の航空人口大国になったというデータが注目されています。航空人口とは、統計期間内に航空便を1回以上利用したことがあ