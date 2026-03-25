ZTEジャパンは、「nubia（ヌビア）」ブランドから、SIMフリースマートフォン「nubia S2 Lite」を2026年3月19日に発売した。nanoSIMとeSIMのデュアルSIMサポートリフレッシュレート120Hzの約6.7型フルHD＋（2400×1080ドット）TFTディスプレーを搭載。「MIL-STD-810H」準拠の耐衝撃性能に加え、IPX5/8/9防水、IP6X防塵性能を備えるほか、5G通信に対応し、動画視聴なども快適に楽しめる。約5000万画素カメラを背面に、約800万画素カ