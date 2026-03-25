優秀なデジタルコンテンツなどの制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』（主催：一般社団法人デジタルメディア協会）の授賞式が25日、都内で行われた。TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』がAMD理事長賞を受賞した。【写真】かわいい！落ち着いた雰囲気の夏帆夏帆と竹内涼真がW主演を務めたTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。原作は、第26回手塚治虫文