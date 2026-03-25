北海道・知床の羅臼岳（1660メートル）で昨年8月、登山客がヒグマに襲われて死亡した事故を受け、環境省などは25日、現在閉鎖している登山口を7月にも再開する方針を明らかにした。再発防止策として、登山道で人慣れしたヒグマが確認された場合の捕獲体制の強化や、登山口の閉鎖基準も示した。羅臼町で同日開かれた会合で、地元自治体や観光協会などと方針を確認した。登山口の再開に向けて、例年山開きが行われる7月上旬まで