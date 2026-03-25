政府安全保障能力強化支援（OSA）を活用した日豪協力政府は、同志国の軍隊に防衛装備や機材を供与する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を活用し、オーストラリアと共にフィジー軍の庁舎を建設する方針を固めた。OSA予算を他国との共同事業に支出するのは初めて。中国が海洋進出を強める中、同志国と重層的な関係を構築し、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化につなげる狙いがある。政府関係者が25日、明ら