テレビ大阪（大阪市中央区）は25日、春の番組改編会見を行い、お笑い芸人・天竺川原（46）と「真空ジェシカ」川北茂澄（36）がタッグを組む情報番組「NEWSクライシス」（4月1日スタート、水曜深夜1・35）を正式にレギュラー化する、と発表した。同番組は昨年トライアルで放送。3月は水曜深夜1・00からオンエアされており、ニュース番組ながら、2人のボケ倒すやりとりが話題になっていた。レギュラー化にあたっては毎回、放送前