韓国メディアが嘆いた球界の現状…開幕ロースターにイ・ジョンフだけ米大リーグは開幕が間近に迫り、各球団のロースターが固まっている。ここで嘆きの声を上げているのが韓国のメディアだ。今年、韓国人選手で開幕時のロースターに残ったのは1人だけ。これを「直視しなければならない」と訴えている。韓国メディア「スターニュース」は「かつては8人もいたのに…MLB韓国人はわずか1人→WBCに続く韓国野球の現在地」という記事