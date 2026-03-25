ヤンキースは２４日（日本時間２５日）、２０２４年の新人王、ルイス・ヒル投手（２７）をロースターから外し、３Ａに降格させた。ヒルはメジャー３年目の２４年に１５勝７敗、防御率３・５０をマークして新人王を獲得。昨季は右肩負傷などで出遅れ、１１試合の登板にとどまったが４勝１敗、防御率３・３２の成績を残した。オープン戦には６試合に登板し、前回登板となった２０日（同２１日）のオリオールズ戦では５回を投げて