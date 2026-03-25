【ニコニコ超会議2026 Supported by三菱UFJカード Visa】 4月25日、26日 開催予定 会場：千葉県千葉市「幕張メッセ」（国際展示場1～11ホール・イベントホール） ドワンゴは、千葉県千葉市の「幕張メッセ」で開催予定の「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2026」にて、4月25日12時より、小林幸子さんが桜の化身「花咲かばあさん」として「超ニコニ