3月24日にサッカー日本代表の公式アカウントが更新され、応援キャペーン『ここから、行こう。最高の景色へ！』の“新メンバー”を発表し話題を集めている。「『ここから、行こう。最高の景色へ！』はサッカー日本代表パートナー企業9社の特別協力により行われているキャンペーンです。これまでに女優の今田美桜さん、広瀬すずさん、有村架純さんなどの日本代表のブルーのユニフォーム姿が見られましたが、今回は“意外な大物”ア