元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２５日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、大阪市街地に迷い込んだ鹿に言及した。今月２３日早朝、大阪・都島区で奈良公園から移動してきたとみられるオスの鹿１頭が目撃された。その後、鹿は公園の雑草などを食べながら移動。２５日午後１時１０分頃、自主的に入り込んだ「大阪府警察本部関目別館」で確保され、その２５分後に受け入れ先が決まるまで一時保護される「大阪