Image: JBL 2026年2月3日の記事を編集して再掲載しています。楽器演奏やサンプリングをしたい人に朗報。JBLから、AIで楽曲を自動分解できるめちゃ有能スピーカーが登場しました。AIでステムを自動的に抽出できるスピーカー今回JBLから発表されたのは、「BandBox Solo」と「BandBox Trio」の2モデル。この2モデルの特長は、ミックスされた楽曲からドラムやギター、ボーカルといったステムを自