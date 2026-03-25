ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が、世界選手権を欠場した背景をロシアメディア「スポーツ２４」が分析した。世界選手権の開幕に合わせて同メディアは「フィギュアスケート界のチャンピオンたちが、２０２６年世界選手権への出場を一斉に辞退した。これは災難なのか、それとも新たなヒーローが誕生するチャンスなのか