ガーナの新ユニフォーム、民族衣装である「ケンテ」からインスピレーション北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、各国がユニフォームを発表している。昨年11月に日本代表と国際親善試合で対戦したガーナ代表が着用するユニフォームも3月20日に発表されたが、SNS上でも話題となっている。ガーナサッカー協会が20日に発表した新ユニフォームは、ファーストユニフォームが白、セカンドユニフォームは黄色がベースとなっている。