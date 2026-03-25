オンオフ使える春コーデの定番アウター「トレンチコート」。いつものように着るだけでは少し物足りなさを感じることも。そこで注目したいのが、おしゃれさんの今っぽい着こなしです。今回は40・50代が取り入れやすい、トレンチコートを使った大人カジュアルのお手本を紹介します。 ピンクトップスのチラ見せで大人の甘さを演出 ベーシックなトレンチコートのインナーに、ピンク