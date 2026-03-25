子どもの将来を心配するあまり、つい教育に力が入ってしまうという方もいるのではないでしょうか。親の期待と子どもの気持ちとのバランスをどう取るかは、難しい問題ですよね。今回は、筆者の知人が聞かせてくれた、興味深いエピソードをご紹介します。 志望校に合格したママ友の息子、しかしママへ息子から衝撃的な一言……