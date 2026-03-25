記事ポイント宮城県内121園の企業主導型保育園で医療的ケア児の受け入れ体制構築を目指すプロジェクト2026年3月6日よりCAMPFIREにてクラウドファンディングを実施中受け入れノウハウのマニュアル化・無償配布と合同実地研修を計画 仮称「きらりケア」が、宮城県を「日本一やさしい保育の街」にするためのクラウドファンディングを実施しています。県内に121園ある企業主導型保育園すべてで、医療的ケア児の受け入れを可能にす