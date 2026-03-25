記事ポイントブラック本体生地は紫外線遮蔽率100％を実現遮熱×接触冷感のW機能に加え保冷剤ポケットを搭載手のひらサイズに畳めるコンパクト設計で携帯に便利 YB-LAB.から、ポケットに入るUVケアシリーズ「Uポケ」が登場しています。「塗る」「差す」に続く「まとう」という新しい紫外線対策を提案するアイテムです。価格は1,628円〜3,278円（税込）で、2026年3月上旬より順次発売中となっています。 YB-LAB.「Uポケ」&