記事ポイント海水由来ミネラル成分を最大75％配合した新規複合材「NAGORI®」をボディに採用素焼きの陶器のようなさらさら触感と熱を溜めにくいさわやかなグリップアースカラー4色展開で、さざ波や石目模様はひとつとして同じものがない トンボ鉛筆から、三井化学が開発した海水由来の新規複合材「NAGORI®」を採用したシャープペンシル「FUMI」が発売されています。素焼きの陶器のようなさらさらとした触感と、天然