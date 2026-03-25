記事ポイント神奈川県住宅供給公社がKosha33トークセッション「with Public｜団地と大学」を2026年3月23日に開催団地で活動する大学関係者ら実践者3名が登壇参加費無料・定員40名で多世代交流の未来を語るトークイベント 神奈川県住宅供給公社が、関内イノベーションイニシアティブとの協働によるKosha33トークセッション「with Public｜団地と大学」を2026年3月23日に開催しました。団地と大学の連携による新しい多世代交流