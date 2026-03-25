底触事故を起こした海上タクシー提供：高松海上保安部 高松海上保安部は、3月23日に香川県の直島の南方海域で、海上タクシーが浅瀬に底触し、3人がけがをしたと発表しました。けが人に子どもが含まれるかどうかや、程度については調査中です。 3月24日午後、事故を起こした船の乗客から、高松海上保安部に「23日に海上タクシーで豊島から直島に航行中に、船の底が海底の障害物などに接触する事故があり