明日26日は、九州から東海の雨は明け方までにやんで、西から天気は回復に向かいます。各地で気温が上がり、最高気温が20℃を超える所もあり、絶好のお花見日和となるでしょう。一方、関東や東北は冷たい雨で、空気はヒンヤリとしたままです。厚手のコートと傘が手放せないでしょう。明日26日は西から天気回復関東・東北は冷たい雨明日26日(木)にかけて、前線を伴った低気圧が本州の南の海上を発達しながら通過する見込みです。今