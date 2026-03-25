本日25日(水)、日本気象協会は最新の桜開花・満開予想を発表しました。福島市では29日(日)、仙台市でも30日(月)に開花が予想されています。来週にかけては平年を上回る気温となる日が多く、春本番の陽気となるでしょう。この暖かさで、桜の開花が一気に進みそうです。30日(月)は南部で20℃超えの所も桜も続々と開花へあす26日(木)は本州の南岸を進む低気圧の影響で広い範囲で雨が降るでしょう。一時的に雨脚が強まる所もありそう